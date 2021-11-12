На Оболони открыли два новых стадиона
Команда юных футболистов на стадионе, что на улице Архипенко, 10А. Фото: Фейсбук
Здесь могут заниматься спортом все желающие — как взрослые, так и дети.
В ноябре нынешнего года на Оболони открыли несколько новых стадионов, где могут заниматься спортом все желающие.
< Да, сегодня перерезали красную ленту на открытии просторного стадиона на улице Архипенко, 10-А. Здесь уже даже успели сыграть в футбол. Первый мяч на поле разыграли воспитанники ДЮСШ «Смена-Оболонь» и пригласили местных детей принять участие в матче.
Первый матч на новом стадионе. Фото: Фейсбук
«Именно так должен выглядеть современный двор, где царит детская радость и уверенность взрослых, что пространство вокруг двора безопасное и красивое. Свежий воздух и активный образ жизни — залог хорошего настроения», — подчеркнула депутат Киевсовета от Оболони Анна Свириденко.
Недавно многофункциональный стадион открыли и на улице Иорданской, 18- А.
На стадионе на улице Иорданской, 18А. Фото: Фейсбук
Здесь также могут заниматься спортом не только детишки, а и все, кто предпочитает здоровый образ жизни.
Напомним , в сентябре на улице Героев Днепра 10-б, что в Оболонском районе, открыли обновленный многофункциональный межшкольный стадион, на котором занимаются учащиеся двух школ— № 194 и № 252.
>, «Вечерний Киев»