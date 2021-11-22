На Оболони остановили пьяного как чип водителя погрузчика, который спешил на работу
Содержание алкоголя в крови в 14 раз превышало разрешенный уровень. Фото: Патрульная полиция Киева
Водитель погрузчика JCB петлял среди бела дня по улице Богатырской, поэтому сразу привлек внимание патрульных.
Феерический случай произошел в минувшее воскресенье, 21 ноября. Водителя погрузчика, создававшего аварийные ситуации на дороге, остановили. От мужчины за километр пахло перегаром. Драгер показал содержание алкоголя в крови 2.86 промилле, что более чем в 14 раз превышает разрешенный уровень — 0,2. Водитель погрузчика объяснил инспекторам, что употреблял алкоголь накануне, а утром работу вспомнил , мол, и уехал. Патрульные отметили «дисциплинированного» работника админпротоколом. pospishav-nanbsprobotu-f2e4ee3.jpg» alt=»На Оболони остановили пьяного как чип водителя погрузчика, который спешил на работу» />
На горе-водителя составили админпротокол
Столичные патрульные продолжают обнаруживать «пачками» пьяных за рулем. Не так давно только за одну ночную смену инспекторы остановили более 20 подвыпивших водителей. Один из них на BMW снес 12 ограничительных столбиков на улице Лаврской. После этого мужчина пытался скрыться с места ДТП, но его вовремя задержали патрульные.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»