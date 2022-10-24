На Оболони мужчина залез в подвал дома и обрезал весь кабель
Обрезанный кабель. Фото: Полиция Киева
Кради арестовали и в отношении него возбудили уголовное дело.
В Оболонском районе Киева мужчина проник в подвал жилого дома и похитил около 27 метров кабеля линий связи.
заместитель начальника следственного отделения № 1 Оболонского управления полиции Виталий Матюша, полицейские установили обстоятельства происшествия и опросили вероятных свидетелей.
«Мы выяснили, что во время того, как злоумышленник отрезал кабель одной из столичных линий связи, сработала сигнализация. После чего совместно с работниками одной из частных охранных фирм столицы мы прибыли на место совершения преступления и задержали вора. Им оказался уроженец Херсонщины, 1985 года рождения».
Кради арестовали и в отношении него возбудили уголовное дело.
Как сообщал «Вечерний Киев», правоохранители задержали также двух воров с богатым уголовным прошлым после того, как они «обнесли» частный дом на Куреневке.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»