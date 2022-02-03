На Оболони мужчина ударил ножом знакомого матери
На Оболони мужчина ударил ножом знакомого матери. Фото: Борис Корпусенко
После совершенного злоумышленник скрывался в Киевской области.
В полицию поступил вызов от киевлянки о том, что на Минском проспекте во время драки ранен ее знакомый. На место происшествия срочно прибыли врачи и следователи.
Выяснилось, что между мужчинами произошла ссора и драка, во время которой один из них ударил ножом другого и сбежал. Пострадавшего с колото-резанным ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.
По словам свидетелей инцидента, до совершения преступления причастен сын заявительницы. Работники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили злоумышленника в городе Белая Церковь, где он скрывался.
Сотрудники полиции задержали фигуранта, им оказался 29-летний уроженец Луганщины, ранее судимый за мошенничество, кражу и грабеж.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что бывшая заключенная ножом ударила знакомого
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»