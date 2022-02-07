На Оболони мужчина случайно убил подругу

magictr | 07.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На Оболони мужчина случайно убил подругу

Полиция выясняет все обстоятельства трагического инцидента. Фото: Борис Корпусенко

По предварительной информации, мужчина играл пистолетом и случайно застрелил женщину, с которой встречался.

Убийство произошло в одной из квартир многоэтажки на улице Приречной, 19, что на Оболони. По данным ресурса «Стороже Эспрессо», там проживал 45-летний мужчина вместе с отцом, который умер 40 дней назад. Покойный имел оружие, а именно пистолет, которым сын якобы любил играть под хмельком и целился над ним у знакомых.

Так он пытался пошутить и со своей подругой, но на этот раз раздался выстрел. Женщина погибла мгновенно. На месте убийства работают следователи, которые выясняют все обстоятельства трагического инцидента.

Похожий случай произошел в прошлом году в Буче. Подростки фотографировались с пневматической винтовкой для соцсетей. Девушка нажала на спусковой крючок и попала в грудь парню. Юноша погиб на месте.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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