На Оболони мужчина случайно убил подругу
Полиция выясняет все обстоятельства трагического инцидента. Фото: Борис Корпусенко
По предварительной информации, мужчина играл пистолетом и случайно застрелил женщину, с которой встречался.
Убийство произошло в одной из квартир многоэтажки на улице Приречной, 19, что на Оболони. По данным ресурса «Стороже Эспрессо», там проживал 45-летний мужчина вместе с отцом, который умер 40 дней назад. Покойный имел оружие, а именно пистолет, которым сын якобы любил играть под хмельком и целился над ним у знакомых.
Так он пытался пошутить и со своей подругой, но на этот раз раздался выстрел. Женщина погибла мгновенно. На месте убийства работают следователи, которые выясняют все обстоятельства трагического инцидента.
Похожий случай произошел в прошлом году в Буче. Подростки фотографировались с пневматической винтовкой для соцсетей. Девушка нажала на спусковой крючок и попала в грудь парню. Юноша погиб на месте.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»