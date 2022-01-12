На Оболони можно будет сдать кровь в помещении райгосадминистрации

magictr | 12.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Одна донация может спасти жизнь трем людям. Фото: Центр крови

13 января 2022 года в Оболонском районе состоится очередной выездной «День донора» под лозунгом «Сдай кровь— спаси жизнь».

Оболонская районная организация Общества Красного Креста Украины совместно с Киевским городским центром крови приглашают киевлян помощи тем людям, успешность лечения которых зависит от донорской крови. по адресу: ул. Тимошенко, 16.

«Донором крови могут быть физически здоровые лица старше 18 лет, у которых нет противопоказаний. Перед манипуляцией доноров будет осматривать терапевт»,— отмечают в Киевском городском центре крови.

Также в Центре крови напоминают, что нет значения, какая у вас группа крови. Не бывает ненужных групп и резусов. Хотя, сейчас особенно ждут людей, имеющих группу АВ (IV) обеих резусов, B(III) положительного резуса и А(II) отрицательного резуса. Потому что именно запасов этих групп меньше.

При себе обязательно иметь паспорт, а также хорошее настроение.

Выездные Дни донора уже стали традиционными в Оболонском районе. Происходят они как в помещении райгосадминистрации, так и «Vcentri Hub», (просп. Оболонский, 22-А).

Также кровь можно сдать по адресам:

  • ул. М. Берлинского, 12 с 8-00 до 16-00;
  • ул. М. Пимоненко, 8 с 8-00 до 16-00;
  • ул. П. Запорожца, 26 с 8-00 до 15-00.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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