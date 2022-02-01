На Оболони ловили мужчину с молотком: фото

magictr | 01.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На Оболони ловили мужчину с  фото

Неадекват с молотком бросался на полицейских. Фото из открытых источников

Неадекватный мужчина сначала разбил квартиру молотком, а затем пытался убежать от полицейских.

Чрезвычайное событие произошло сегодня, 1 февраля, в 10 часов на Оболонском проспекте 16-Е. К спасателям Киевской службы спасения КАРС обратились полицейские за помощью в открытии дверей квартиры. Стражи порядка вызвали жильцы дома. На Оболони ловили мужчину с молотком: фото» />

Полиции пришлось вызвать подкрепление. с молотком: фото» />

Последствия употребления наркотиков

Мужчина, вероятно, под действием наркотиков, крушил свою квартиру молотком, в частности разбивал стекла и мебель. На место происшествия прибыли полицейские, медики «скорой» и спасатели КАСС. Последние с помощью специнструмента открыли двери.

Оболони ловили мужчину с молотком: >

Мужчина крушил молотком все подряд

На Оболони ловили мужчину с молотком: фото

Неадекват оставил по себе настоящую кутерьму

Правохранители пытались унять неадекватта, но тот угрожал молотком и пытался на них напасть. В конце концов мужчину удалось унять, но по дороге в карету «скорой» он попытался убежать.

Впрочем, мужчину быстро догнали и передали медработникам. В Киевской службе спасения рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.

Недавно спасатели КАРС деблокировали дверь квартиры, в которой находился трехлетний ребенок. Пьяные родители ссорились в коридоре с соседями, а двери «захлопнулись».

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr