На Оболони к Днепру выпустят три тонны рыбы
К реке вселят молодежь толстолобая и карпа. Фото из открытых источников
В субботу, 20 ноября, в парке «Наталка» состоится зарыбление Каневского водохранилища.
К Днепру выпустят более трех тонн растительноядных видов рыб и карпа. Киевский рыбоохранный патруль приглашает всех желающих принять участие в этом мероприятии. Гостей ожидают рыболовные мастер-классы, конкурсы, общение с известными спортсменами и угощение пловом.
Молодежь рыбы будут выпускать в 12:00 в парке «Наталка» неподалеку от железобетонного кессона, который еще называют «сталинским метро». Процесс зарыбления будут контролировать начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, главные госинспекторы и ихтиологи. В мероприятии примут участие представители Госрыбагентства, Оболонской РГА, общественные организации, чемпионы мира по рыбной ловле и другие.
На днях почти четырьмя тоннами рыбы пополнилось Киевское водохранилище. Зарыбление произошло в деревне Лебедевка на Вышгородщине. Там к Киевскому морю выпустили 39300 толстолобов. Молодежь именно этой рыбы выбрали для вселения до водоема не случайно.
Из-за пристрастия к поеданию водорослей в больших количествах, толстолобика называют «речной коровой». Именно поэтому этим видом зарыбливают водоемы для их очистки от излишней растительности, которой массово зарастают водохранилища на Днепре.