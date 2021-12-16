На Оболони из зеленой зоны вывезли разрисованный Daewoo Lanos
Ланос едет на спецплощадку
Два заброшенные автомобили убрали вчера на Оболони. В одном авто, которое считали «ничейным», нашелся хозяин.
В Киеве есть немало дворов, где годами стоят заброшенные автомобили. Они портят внешний вид улиц и являются своеобразными мусоросборниками. Кроме того, они еще часто мешают парковаться другим машинам, занимая ценные места.
Вчера коммунальщики Оболонского района вместе со специалистами КП «Центр организации дорожного движения» совершили своеобразный рейд, и убрали несколько автомобилей. Один автомобиль удалось убрать из зеленой зоны у дома на улице Тимошенко 13-Б — старый разрисованный Daewoo Lanos. Также, побывали на улице Озерная 6, где жители неоднократно жаловались на оставшийся Опель, который также уже давно превратился в мусорку.
Автомобиль Оба автомобиля были доставлены на площадку для хранения транспортных средств на улице Милославской 28 и будут там ждать своих владельцев, если они конечно появятся.
Интересно, что следующим адресом, куда должны были отправиться коммунальщики, была Оболонская площадь, 1. Долгое время там на пешеходной дорожке стоял автомобиль, на которого сетовали прохожие. Так вот, у «оставшегося» нашелся хозяин, который сам отбуксировал свое имущество.
«Если вам известен адрес заброшенных бесхозных транспортных средств, которые уже давно превратились в лом, присылайте информацию и фото мне в личные сообщения и мы вместе с вами будем формировать карту заброшенных автомобилей Оболонского района, которые нуждаются в эвакуации на соответствующие площадки»,— отметил советник Киевского городского головы Алексей Шевчук.
Интересно, что если еще 5-7 лет назад самыми популярными «ничейными» были советские автомобили, то теперь уже иномарки — завезенные за бесценок из-за границы старые автомобили догнивают на улицах столицы.
Ранее «Вечерний Киев» рассказывал, как на Оболони заброшенный неизвестно когда автомобиль «Москвич».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»