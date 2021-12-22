На Оболони горела квартира в многоэтажке

magictr | 22.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На Оболони горела квартира в многоэтажкеНа улице Зои Гайдай тушили пожар в квартире.

Сегодня, 22 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем в девятиэтажном. жилом доме на ул. Зои Гайдай, 3, что в Оболонском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло на кухне одной из квартир на седьмом этаже.

Пожар удалось погасить менее чем за 10 минут. В результате пожара сгорел холодильник, мебель и личные вещи.

На месте события работали четыре пожарных авто, а также 15 спасателей.

На момент прибытия пожарных в квартире никого не было. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:

—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.

—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.

—Следите за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники.

— Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитами полотенец, салфеток, деревянных кухонных принадлежностей. Регулярно рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности и не играть спичками.

Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре на Троещине. Из-за того, что запер удлинитель — загорелся балкон.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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