На Оболони горела квартира в многоэтажке
На улице Зои Гайдай тушили пожар в квартире.
Сегодня, 22 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем в девятиэтажном. жилом доме на ул. Зои Гайдай, 3, что в Оболонском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло на кухне одной из квартир на седьмом этаже.
Пожар удалось погасить менее чем за 10 минут. В результате пожара сгорел холодильник, мебель и личные вещи.
На месте события работали четыре пожарных авто, а также 15 спасателей.
На момент прибытия пожарных в квартире никого не было. Жертв и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:
—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.
—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.
—Следите за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники.
— Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитами полотенец, салфеток, деревянных кухонных принадлежностей. Регулярно рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности и не играть спичками.
Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре на Троещине. Из-за того, что запер удлинитель — загорелся балкон.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»