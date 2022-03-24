На Оболони горел частный дом из-за попадания снаряда
Снаряд вызвал пожар на крыше дома. Фото: ГСЧС
Сегодня, 24 марта в 12:43 до Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы.
На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы ближайших пожаров. Об этом сообщили в ДСНС.
Бойцы установили, что в результате попадания снаряда в отдельно стоящем 2-этажном частном жилом доме, произошло возгорание кровли.
вызвал пожар на крыше дома. Фото: ДСНС
О 13:21 возгорание локализовано на площади 150 кв. 13:41—ликвидировано.
На месте задействовано 3 ед. пожарной техники и 15 человек. личного состава.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Уничтоженные дома, торговые центры, выбитые стекла и выжженные фасады. Для многих – разрушенная жизнь. Таким был для столицы месяц «освобождения» украинцев от нашей же свободы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»