На Оболони бывший заключенный устроил резню
Киевлянин ударил товарища ножом. Фото: сеть Интернет
Подозреваемый ранее уже отбывал наказание за убийство.
К правоохранителям поступил вызов от киевлянки о том, что в квартире на Оболонском проспекте она обнаружила своего отца без сознания и в окровавленной одежде. На место происшествия срочно прибыла «скорая» и правоохранители. Мужчину госпитализировали в больницу и привели в сознание. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
В ходе разговора со следователями, заявительница предположила, что к преступлению может быть причастен товарищ ее отца, проживающий неподалеку. Чтобы проверить предоставленную информацию, оперативники наведались к нему в «гости».
Подозреваемый не ожидал столь скорый визит полицейских, поэтому не успел скрыть следы преступления, а именно на одежде, стенах и полу.
Несколько впоследствии следователи выяснили, что потерпевший посетил дом знакомого, где между ними возник внезапный конфликт. Во время ссоры хозяин ударил ножом своего знакомого в живот. После чего раненый мужчина смог дойти до собственного дома, где его и обнаружила дочь. Из места происшествия изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
Задержанным оказался 54-летний киевлянин, ранее судимый за убийство.
Мужчине инкриминируют наказание по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение.
За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Похожее преступление произошло на улице Клинической, что в Соломенском районе. Между семейной парой возник конфликт, который перерос в резню.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»