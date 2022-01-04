На новогодние праздники в Киеве от пиротехники пострадали мужчина и ребенок
Причиной травм стали пиротехнические изделия. Фото из открытых источников
По информации лечебных учреждений, в столице зафиксировали 2 несчастных случая, которые произошли из-за использования пиротехнических изделий. Медики госпитализировали 5-летнего ребенка и 23-летнего мужчину.
В новогоднюю ночь по адресу Тираспольская, 47, что в Шевченковском районе столицы, от пиротехнического изделия пострадал ребенок 2016 года рождения. По словам матери, она выстрелила из хлопушки и постороннее тело попало ребенку в глаза. Девочку специалисты медицинской помощи госпитализировали.
Еще один досадный случай произошел 1 января в 15:20. Бригада скорой помощи оказала помощь мужчине 1998 года рождения, который пострадал из-за взрыва пиротехнического изделия. По словам жены потерпевшего, они вместе с ребенком гуляли на улице Григоренко, 22/20, что в Дарницком районе столицы, и заметили на земле что-то похожее на дымоходное пиротехническое изделие. Мужчина, чтобы разглядеть, наклонился и в это время раздался взрыв. К счастью, жена и ребенок не пострадали. А вот мужчина с термическими ожогами лица, левого предплечья и глаз были госпитализированы.
Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве обращается к киевлянам с просьбой быть осторожными и осмотрительными. Поскольку праздники продолжаются и граждане продолжают пользоваться пиротехническими изделиями, соблюдайте основные правила безопасности:
—покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах, проверьте наличие сертификата и лицензии, а также срок годности изделия; /p>
— купив пиротехнические изделия, не кладите их в карманы и храните в недоступном для детей и сухом месте, а также следите, чтобы ваши дети не покупали пиротехнику; перед использованием фейерверков обязательно прочитайте находиться в упаковке изделия;
—не используйте пиротехнические изделия в закрытых помещениях, а только на открытых территориях, где поблизости нет, как жилых домов, так и людей;
—пиротехнические изделия приводить в действие только на расстоянии от трех метров до человека;
—если вы видите, что устройство работает неправильно, погасите его с помощью воды или огнетушителя;
—Если вы заметили, что фейерверк попал в окно любого помещения— сразу звоните по номеру 101, а если от пиротехнического изделия пострадал человек— по номеру 103. Сегодня, 4 января начали работать 15 пунктов приема Киевзеленстрой»: 10 пунктов функционируют на территориях производственных баз район них КП УЗН и 5 — на территориях усадеб лесничеств КП «Дарницкое ЛПГ». Елки принимают до 31 января.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»