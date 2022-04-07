На Нивках почистили озеро
На Нивки почистили озеро. Фото: КП УЗН Шевченковского района
Город живет и работает в условиях военного положения. Однако коммунальщики выполняют свою привычную работу. Так сегодня на Нивках почистили озеро.
Из водоема в Шевченковском районе вытащили несколько мешков старья и старые шины.
«День начинаем с важных задач по сохранению природных богатств на территориях объектов хозяйства Шевченковского района столицы Очистка озер на территории парка «Нивки» — необходимая мера, которая поможет сохранить водоемы и жизни его жители», — прокомментировали свою работу в КП УЗН Шевченковского района.
Убирали и с воды и с берега. Фото: КП УЗН Шевченковского района >
«Улов» зеленстроевцев. Фото: КП УЗН Шевченковского района В прошлом году в Киевзеленстрое на парк «Нивки» были большие планы. Кроме очистки водоемов, замены аварийной лестницы и освещения, планировали реконструировать дорожки, сливостокы.
Это должен быть настоящий экопарк, где минимум бетона, и максимум природных материалов, даже на покрытии дорожек. На первом этапе работы запланированы на озерах №4—6 и локациях в их регионе. Затем озера №1-3 и так по территории парка вплоть до Дубовой рощи, кардинально ничего не меняя. Там будут и места для рыбалки, к которой привыкли местные жители, и условия для гнездования уток, проживание черепах.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»