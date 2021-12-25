На мосту Патона перекрыли движение в оба направления (обновлено)

magictr | 26.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На мосту Патона перекрыли движение в&n направления (обновлено)

Мост Патона обследует полиция. Фото: Патрульная полиция

По сообщениям о заминировании полиция перекрыла движение мостом Патона. Однако взрывчатка не была найдена.

Движение мостом Патона в Киеве более часа было перекрыто в оба направления. По информации Патрульной полиции Киева, поступило сообщение о заминировании моста.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов. Однако никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. Полиция сообщила, что движение по мосту восстановили.

Кстати, мост Патона в Киеве в этом году уже «минируют» не впервые.

Напомним, из-за аварийного состояния сооружения, с 2020 года ограничено в езд на город любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн. А также ограничено движение крайними правыми полосами в обоих направлениях.

Все это сделано для уменьшения нагрузки на сооружение и в таком режиме городов продолжает работать.

В настоящее время продолжается процедура определения победителя конкурса по разработке проектно -сметной документации по реставрации моста им. Е. А. Патона.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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