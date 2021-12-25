На мосту Патона перекрыли движение в оба направления (обновлено)
Мост Патона обследует полиция. Фото: Патрульная полиция
По сообщениям о заминировании полиция перекрыла движение мостом Патона. Однако взрывчатка не была найдена.
Движение мостом Патона в Киеве более часа было перекрыто в оба направления. По информации Патрульной полиции Киева, поступило сообщение о заминировании моста.
На место происшествия отправили следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов. Однако никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. Полиция сообщила, что движение по мосту восстановили.
Кстати, мост Патона в Киеве в этом году уже «минируют» не впервые.
Напомним, из-за аварийного состояния сооружения, с 2020 года ограничено в езд на город любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн. А также ограничено движение крайними правыми полосами в обоих направлениях.
Все это сделано для уменьшения нагрузки на сооружение и в таком режиме городов продолжает работать.
В настоящее время продолжается процедура определения победителя конкурса по разработке проектно -сметной документации по реставрации моста им. Е. А. Патона.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»