На Минском массиве пройдут гидравлические испытания: где отключат горячую воду
С мая стартуют гидравлические испытания. Фото: архив Вечернего Киева
В настоящее время ряды улиц горячие поставки прекращены с 10 по 28 апреля.
Согласно графику испытаний тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» на 2022 год 1 будет прекращено горячее водоснабжение потребителей жилого массива Минский, в пределах улиц Кондратюка, Калнышевского, Полярной, Вышгородской, Макеевской, Автозаводской, Минского шоссе, сообщает Оболонская РГА.
Гидравлические испытания до отопительного сезона (определено Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378).
Тепловые сети испытывают, чтобы своевременно выявить «слабые» места и уменьшить уровень аварий холодное время года.
Испытания проводятся поэтапно в каждой зоне теплоисточников (котельных, станций теплоснабжения, ТЭЦ). В настоящее время горячее водоснабжение в дома временно прекращается.
Напомним, город заботится, чтобы у киевлян была качественная питьевая вода. В прошлом месяце в столице отремонтировали 72 бюветных комплекса и провели санитарно-профилактическую работу еще на 18 бюветах.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»