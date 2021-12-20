На Михайловской площади устроили видеомапинг
Фо МИД
На здании Дипломатической академии Украины, что возле Михайловского собора, показали 2D и 3D анимацию. На этой неделе ее устроят снова.
В честь одного из самых важных символов Рождества — «Щедрика» Николая Леонтовича — в Киеве устраивают ряд праздничных событий. Так, в эти выходные на здание Дипломатической академии Украины спроектировали анимацию о пути мелодии от фольклорной песни до известного на весь мир хита.
Видеомапинг еще можно будет увидеть 24 та 25 декабря (с 17:00 до . Зрители увидят четыре исторических этапа Щедрика: языческий период и украинский контекст песни, европейский, американский период и современность. -videomaping-b304c13.jpg» alt=»На Михайловской площади устроили видеомапинг» />
Также недалеко отсюда, на Софиевской площади, в эти выходные заработал новогодне-рождественский городок с главной елкой страны. Наши журналисты побывали здесь на засветке новогодней красавицы, а также на следующий день, на праздник Николая.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»