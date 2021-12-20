На Михайловской площади устроили видеомапинг

magictr | 20.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

На Михайловской площади устроили видеомапинг

Фо МИД

На здании Дипломатической академии Украины, что возле Михайловского собора, показали 2D и 3D анимацию. На этой неделе ее устроят снова.

В честь одного из самых важных символов Рождества — «Щедрика» Николая Леонтовича — в Киеве устраивают ряд праздничных событий. Так, в эти выходные на здание Дипломатической академии Украины спроектировали анимацию о пути мелодии от фольклорной песни до известного на весь мир хита.

На Михайловской площади устроили видеомапинг

На Михайловской площади устроили видеомапинг

Видеомапинг еще можно будет увидеть 24 та 25 декабря (с 17:00 до . Зрители увидят четыре исторических этапа Щедрика: языческий период и украинский контекст песни, европейский, американский период и современность. -videomaping-b304c13.jpg» alt=»На Михайловской площади устроили видеомапинг» />

На Михайловской площади устроили видеомапинг

Также недалеко отсюда, на Софиевской площади, в эти выходные заработал новогодне-рождественский городок с главной елкой страны. Наши журналисты побывали здесь на засветке новогодней красавицы, а также на следующий день, на праздник Николая.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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