На Михайловской площади устроят концерт и видеомапинг с историей Щедрика
Видеомапинг проведут на здании Дипломатической академии Украины, что на Михайловской площади. Фото: «Вечерний Киев»
На этой неделе возле Михайловского собора проведут праздничный концерт, а на здании Дипломатической академии Украины покажут 2D и 3D анимацию.
Украина подарила миру один из самых важных символов Рождества — «Щедрик» Николая Леонтовича. В честь щедровки Министерство культуры и информационной политики Украины устроит ряд праздничных событий о пути украинской мелодии от фольклорной песни до известного на весь мир хита.
18 декабря проведутпраздничный концерт, во время которого прозвучит как известная мелодия «Щедрик», так и другие украинские рождественские колядки и песни в исполнении известных украинских певцов, известных хоров и оркестров. Начало концерта в 18:00.
Также 18 декабря (с 20:00 до 23:00), 19 декабря (с 17:00 до 23:00), 24 и 25 декабря (0:00 до¸23:00) устроят видеомапинг с историей «Щедрик». В яркой 2D и 3D анимации на здании Дипломатической академии Украины, что на Михайловской площади, покажут четыре исторических этапа Щедрика: языческий период и украинский контекст песни, европейский, американский период и современность. мультимедийная инсталляция в Довженко-Центре(ул. Васильковская, 1). Языком современного искусства через использование звука, проекций, анимаций, кинетических объектов, зрителям будет показана история музыкальной композиции «Щедрик», точки ее пересечения с историей Украины и мировой культурой. Инсталляцию можно будет просмотреть с 12:00 до 19:00.
Вход на события для лиц от 18 лет возможен при наличии одного из этих документов:
- отрицательного результата тестирования на COVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до посещения выставки (тестирование методом ПЛР) ;
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (зеленые сертификаты);
- документа о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала Действие.
Также нужно обязательно одевать респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот; соблюдать социальную дистанцию не менее 1 м и мер личной гигиены.
А с 16 декабря в столице заработают 14 праздничных локаций. Основными из них — это традиционные площадки на Софиевской и Контрактовой площадях, и около Арки дружбы народов. А уже 19 декабря зажгут главную елку страны. Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»