На международной книжной ярмарке Украина представила стенд-манифест
Украинское книжное сообщество обращается за поддержкой.
Украину на Болонской ярмарке детской книги, которая началась сегодня, представляет пустой стенд-манифест с призывом о поддержке: STAND WITH UKRAINE.
С этим национальным стендом украинское книжное сообщество обращается к коллегам из других стран за поддержкой, чтобы в следующем году вернуться на Болонскую ярмарку со стендом, наполненным книгами.
Министерство культуры и информационной политики Украины и Украинский институт книги договорились с организаторами Болонской ярмарки о предоставлении Украине бесплатного стенда. Также они отказали в участии россии и призвали издателей, которые будут участвовать, привезти детские книги, переведенные с украинского наречия мира, чтобы собрать их в пределах общей выставки. Еще одна экспозиция, запланированная в центральной части ярмарки, — это демонстрация 30-40 украинских книг. -jarmarku-ukrayina-predstavila-stend-manifest-df0cfea.png» alt=»На международной книжной ярмарке Украина представила стенд-манифест» />
«Мы испытываем, что не сами противостоим российской агрессии, когда получаем от коллег из мирового книжного сообщества такую поддержку. Стенд Украины и поддержка организаторов ярмарки — возможность громко прозвучать, найти сторонников и объединить вокруг себя неравнодушных людей книжной сферы, — отмечают в Украинском институте книги. на иностранные языки, чтобы наибольшее количество людей могло услышать и понять Украину, узнать, о чем и как мы пишем, а также почему война, пришедшая в Украину, может прийти и в Европу».
Во время работы ярмарки все его посетители смогут:
- снять фото/видео на украинском стенде и опубликовать на личных и официальных страницах своих организаций в соцсетях, чтобы осудить российскую агрессию и поддержать Украину, используя гештеги #StandWithUkraine, #StopRussianAggression
- распечатать стикеры и постеры с лозунгами о поддержке Украины и разместить их на своем стенде
- узнать, как принять участие в программах УИК для переводчиков (программа поддержки переводов Translate Ukraine 2021 и переводческая премия Drahoman Prize
- принять каталоги прав украинских издателей (проект Литература на экспорт).
Вне работы ярмарки все его посетители могут:
— читать и делиться проверенной информацию о нападении России на Украину
— поддерживать Украину — war .ukraine.ua/support-ukraine
— поддерживать защитников Украины — war.ukraine.ua/donate
—читать и делиться информацией о книжном рынке Украины, особенно во время российской агрессии: chytomo.com/en/
— поддержать бойкот российской культурной деятельности: приостановить все проекты с российскими организациями или отдельными лицами, а также не сотрудничать с русской культурой или образованием.
Чтобы сообщить о своем решении публично и выйти с официальным заявлением, можно использовать гештеги #BoycottRussia, #StandWithUkraine, #StopRussianAggression
Бесплатное присутствие на одной из крупнейших мировых книжных ярмарок стало возможным благодаря совместным усилиям Украинского института книги, Украинского института, Украинского ПЕН, Книжного Арсенала и международного фестиваля «BookForum».
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Болонская ярмарка детской книги объявила список из ста книг-финалистов BolognaRagazzi Award — премии, которой награждают лучшие иллюстрированные детские книги со всего мира.В этом году на рассмотрение жюри было представлено .
От Украины финалистом премии стала научно-популярная книга «Наши. Инженерная история Украины», созданная командой проекта «Инженерная неделя» и изданная издательством «Моя книжная полка». Это пятьдесят историй об украинских инженерах и инженерах, чьи открытия меняли мир еще 100, 200, а то и 300 лет назад.
Автор книги Елена Шульга, соучредитель «Инженерной недели». Над иллюстрациями к историям работали: Русалия Або, Владимир Голубев, Вадим Гусманов, Екатерина Дидык, Оля Дятлова, Гриця Эрде, Елена Кирильчук, Альбина Колесниченко, Алина Кропачева, Ирина Мориквас, Роксолана Мохнач, Тетяна Науменко, Кристина Наум, , Анастасия Старко, Олег Трапезин, Елена Трофанюк, Наталья Шульга, Варвара Ягнышева, Ярослав Яковлев. Дизайн и верстку разработал Николай Колесник.
Также к созданию книги присоединились ученики украинских школ, именно они помогли разыскать информацию об инженерах и инженерах, чьи имена в свое время были незаслуженно забыты.
Издание «Наши. Инженерная история Украины» создали при поддержке Украинского культурного фонда. Осенью 2021 года первый тираж из пятисот книг прислали в школьные и детские библиотеки. Бесплатно прочитать истории на украинском и английском, а также увидеть иллюстрации, созданные к каждой из них, можно на онлайн платформе.
Напомним, украинские кино и телеродюсеры создали объединение для съемок документальных проектов о российской военной агрессии против Украины .
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»