На маршруте кольцевой электрички в столице открыли станцию Киевская Русановка: фото
Эта остановка не функционировала с 2011 года и была в запущенном состоянии. Фото: Укрзализныця
С 19 апреля на маршруте кольцевой электрички добавили остановку на станции Киевская Русановка, которая не функционировала с 2001 года, и начал курсировать еще один модернизированный электропоезд.
По словам председателя правления АО «Укрзализныця» Александра Камышина, война дала толчок для развития начатого в 2021 году проекта Kyiv City Express.
«Киевская кольцевая электричка станет частью этого проекта. Меньше чем за месяц она перевезла более 200 тысяч пассажиров. Сегодня мы ставим на маршрут модернизированный уже во время войны на собственном предприятии электропоезд. Таким образом, по кольцу Киева курсируют исключительно модернизированные электрички», — отметил он.
Эта остановка не функционировала с 2011 года и была в запущенном состоянии. Фото: Укрзализныця
Эта остановка не функционировала с 2011 года и была в запущенном состоянии. Фото: Укрзализныця
Остановочную платформу на маршруте электрички Укрзалізниця возобновила уже за время войны.
«С сегодняшнего дня киевская кольцевая электричка будет делать остановку на платформе Киевская Русановка. Эта остановка не функционировала с 2011 года и была в запущенном состоянии. Мы в короткие сроки ее реанимировали, в частности, отремонтирована и укреплена платформа. Эта остановка будет точно популярна у жителей Русановки, Березняков, Соцгорода и других близлежащих кварталов»,— отметил член правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.
Стоимость проезда в электричке составляет 15 гривен. Фото: Укрзализныця
Стоимость проезда в электричке составляет 15 гривен. Фото: Укрзализныця
Стоимость проезда в электричке составляет 15 гривен.
Полный список остановок электропоезда: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, по ТЦ «Полесье»), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (проспект Бандеры), Почайная, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение к Дарнице.
Также на маршруте запустили модернизированный 10-вагонный электропоезд, который был отремонтирован в максимально сжатые сроки. Над его обновлением работали около 400 человек: капитально отремонтировали колесные пары, тяговые двигатели и все ключевые узлы поезда.
Также на маршруте запустили модернизированный 10-вагонный электропоезд. Фото: Укрзализныця
Также на маршруте запустили модернизированный 10-вагонный электропоезд. Фото: Укрзализныця
Также на маршруте запустили модернизированный 10-вагонный электропоезд. Фото: Укрзализныця
В отремонтированном электропоезде сделали подсветку зоны посадки и высадки пассажиров, обновили санузлы, приспособили ее для перевозки людей с инвалидностью (с отдельными местами), предусмотрели отдельные места для перевозки велосипедов, установили новые эргономичные сиденья для пассажиров, установили новую систему. информационную систему и т.д.
С 21 марта 2022 года Укрзализныця запустила движение электропоездов по маршруту Дарница— Святошин, а с 27 марта возобновила полноценное движение кольцом. Сейчас электричка делает 20 остановок на своем маршруте. Как отмечают в «Укрзалізниці», во время войны электричка пользуется большой популярностью, ведь позволяет быстро и безопасно добраться до места назначения. и фактически соединяет правый и левый берега Киева, пока столичный метрополитен работает с некоторыми ограничениями.
За две первые недели движения кольцевая электричка в Киеве перевезла почти 100 тысяч пассажиров. Самыми популярными сообщениями стали такие: Дарница — Центральный вокзал, Святошин — Центральный вокзал и Почайна — Центральный вокзал. Билеты доступны в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»