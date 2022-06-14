На Львовщине обломками сбитой вражеской ракеты поврежден кирпич, ранены magictr | 14.06.2022 | Новости | Комментариев нет Что известно о ракетных обстрелах еще трех областей? Похожие записи На Киевщине сгорел двухэтажный дом (ФОТО) Комментариев нет | Янв 29, 2019 Под Киевом застройщик пытается выселить приют для животных Комментариев нет | Ноя 11, 2017 Депутата сельсовета под Киевом задержан за вымогательство взятки (ФОТО) Комментариев нет | Сен 5, 2017 Активисты ликвидировали стихийную свалку под Борисполем Комментариев нет | Дек 18, 2017 Об авторе magictr