На Львовщине обломками сбитой вражеской ракеты поврежден кирпич, ранены

magictr | 14.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Что известно о ракетных обстрелах еще трех областей?

На Львовщине обломками сбитой вражеской ракеты поврежден кирпичный завод,</p> <p> p><img class=

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