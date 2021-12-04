На левом берегу Киева обнаружили больше всего больных COVID-19
Фото: Борис Корпусенко
В Днепровском, Дарницком и Деснянском районе больше всего случаев заболевания коронавирусом.
За прошедшие сутки в столице подтвердили 1376 случаев коронавирус. Заболели прошедшие сутки 795 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 463 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, а также 53 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 65 лет. В целом с начала пандемии в столице 303205 случаев заболевания. Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 210, в Дарницком — 204 и 7 Деснянском районе — <3> : 21 женщина от 67 до 94 лет и 15 мужчин от 36 до 85 лет. Всего, за период пандемии, в Киеве 7620 летальных случаев от вируса. К больницам столицы госпитализировали 103 больных коронавирусом и 191 человека с подозрением на COVID-19и>> суток 3911 людей. В общей сложности с начала пандемии коронавирус преодолели 263244 жителя столицы. -9ee5475.jpg» alt=»На левом берегу Киева обнаружили больше всего больных COVID-19″ />
Тогда как по миру распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон», который Всемирная организация здравоохранения назвала вызывающим беспокойство, в Украине его еще не было обнаружено.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»