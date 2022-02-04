На лесном массиве водитель избил металлической палкой женщину и ограбил
На Лесном массиве водитель избил металлической палкой женщину и ограбил. Фото: пресс-служба полиции Киева
Фигуранту грозит до четырех лет тюрьмы.
К правоохранителям поступил вызов об ограблении местной жительницы на улице Радистов. Для того, чтобы выяснить все детали инцидента на место происшествия срочно прибыли следователи и опросили свидетелей происшествия.
Выяснилось, что во время пробки на дороге между водителями двух транспортных средств произошел конфликт. Далее водитель «Шевроле» начала фиксировать на телефон ссору с водителем авто «Чери», а он выхватил у нее с рук гаджет. Кроме этого, фигурант схватил металлическую палку и набросился на женщину. Его действия остановил свидетель происшествия, который вызвал полицию и скорую медицинскую помощь для 49-летней потерпевшей, но злоумышленник сумел сбежать из места происшествия. 41-летнего киевлянина и задержали его по месту жительства, а также изъяли вещевые. Женщину госпитализировали в больницу.
Мужчине инкриминируют наказание по статье— грабеж, и умышленное средней тяжести телесное повреждение. За содеянное ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»