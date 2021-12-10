На Лесном массиве побудут спорткомплекс для университета

magictr | 10.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На Лесном массиве побудут спорт университета

Национальному университету физического воспитания и спорту Украины предоставят разрешение на разработку проекта землеустройства. Фото: НУФВС

Национальному университету физического воспитания и спорту Украины предоставят разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование для строительства многофункционального спортивного комплекса. Земельный участок находится на ул. Николая Матеюка, 4. Ориентировочная площадь составляет 13,99 га.

Такое решение было принято вчера, 9 декабря, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Его поддержали 99 депутатов.

По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Витренко, предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства — это первая стадия процесса отвода земельного участка для строительства многофункционального спортивного комплекса.

На земельном участке планируется строительство многофункционального спортивного комплекса с футбольными полями.

«Это позволит проводить городские, всеукраинские и международные соревнования по различным видам спорта, в том числе среди учащейся и студентской молодежи, — отметил Андрей Витренко. —¦Необходимо развивать спортивную инфраструктуру и создавать комфортные условия для подготовки спортсменов, поскольку Киев является спортивной столицей и славится большим количеством чемпионов, прославляющих наше государство во всем мире».

На Лесном массиве побудут спорткомплекс ></p> <p>По этому адресу расположены стадион и Олимпийский комплекс имени Ивана Поддубного.</p> <p>Национальный университет физического воспитания и спорта Украины — главное высшее учебное заведение Украины по подготовке кадров в различных видах спорта, повышении квалификации специалистов по физическому воспитанию и подготовке специалистов направления «Туризм» для получения ими квалификации «бакалавр по туризму» и «специалист по туристическому обслуживанию». Расположен в Киеве. Основан в 1930 г. в Харькове, тогдашней столице УССР. В Киев переехал в 1944 году. В 1998 году университет получил статус национального. Количество студентов — около 3000.</p> <p>17 ноября, к Международному дню студента, официально открыли Студенческий центр олимпийской подготовки КНУСА. Современная спортивная зона поможет студентам готовиться к серьезным соревнованиям.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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