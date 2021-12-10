На Лесном массиве побудут спорткомплекс для университета
Национальному университету физического воспитания и спорту Украины предоставят разрешение на разработку проекта землеустройства. Фото: НУФВС
Национальному университету физического воспитания и спорту Украины предоставят разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование для строительства многофункционального спортивного комплекса. Земельный участок находится на ул. Николая Матеюка, 4. Ориентировочная площадь составляет 13,99 га.
Такое решение было принято вчера, 9 декабря, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Его поддержали 99 депутатов.
По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Витренко, предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства — это первая стадия процесса отвода земельного участка для строительства многофункционального спортивного комплекса.
На земельном участке планируется строительство многофункционального спортивного комплекса с футбольными полями.
«Это позволит проводить городские, всеукраинские и международные соревнования по различным видам спорта, в том числе среди учащейся и студентской молодежи, — отметил Андрей Витренко. —¦Необходимо развивать спортивную инфраструктуру и создавать комфортные условия для подготовки спортсменов, поскольку Киев является спортивной столицей и славится большим количеством чемпионов, прославляющих наше государство во всем мире».