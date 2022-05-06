На Лесном массиве обновили сквер

magictr | 06.05.2022 | Новости | Комментариев нет

На Лесном массиве обновили сквер

Обновленный сквер возле кинотеатра «Киото». Фото КП УЗН Деснянского района

В Деснянском районе обновили сквер возле кинотеатра «Киото» на Лесовом массиве.

По словам специалистов по КП УЗН Деснянского района, сначала в сквере проложили пешеход около 925 метров квадратных газона.

На днях поработали над уютом в сквере: высадили еще 14 деревьев боярышника широколистного и четыре дерева робинии псевдоакации Умбракулифера.

Композиции дополнили кустами можжевельника, спиреи, пузыреплодника, барбариса и дерева, которых высадили в количестве 324 штуки.

Расположен в глубине жилых домов и подальше для малышей.

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На Лесном массиве обновили сквер< /p>

На Лесном массиве обновили сквер

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Завтра, 7 мая, в парке «Пуща-Водица» высадят калину и красные цветы— состоится акция «Красная нить».

Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ, «Вечерний Киев»

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