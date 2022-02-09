На лекарства и оплату «коммуналки»: правительство расширило программу Поддержка для пожилых людей и людей с инвалидностью
09.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
За ведомую тысячу можно оплатить «коммуналку». Фото: Борис Корпусенко
Изменения в программу заработают с 14 марта.
Сегодня, 9 февраля, Кабинет Министров Украины расширил программу естьПоддержка (программа, которую запустили в Украине для стимулирования людей к вакцинации от коронавируса). /p>
Расширение программы предполагает, что:
- люди с инвалидностью I и III групп смогут покупать лекарства в пределах программы естьПоддержка;
- люди с инвалидностью вышеуказанных групп и украинцы в возрасте от 60 лет смогут рассчитаться с помощью естьПоддержки за услуги ЖКХ;
- правительство увеличило срок использования средств с 4 до 9 месяцев с дня зачисления средств на счета. Изменения до программы заработают с 14 марта. Тогда же в рамках программы за бустерную дозу прививки от COVID-19 можно будет получить 500 гривен.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что весной этого года в Украине стартует новая программа. В ее рамках вакцинированы украинцы, старше 60 лет, получат бесплатный современный смартфон и льготный тариф.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»