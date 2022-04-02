На Куреневке убрали поврежденный взрывом троллейбус, а выбитые окна жители должны чинить сами
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Один из поврежденных домов. Фото КГГА
Коммунальщики столицы получили материалы (пленку) для временного закрытия окон в поврежденных обстрелами рашистов сооружениях Киева. По данным КГГА в городе повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы.
1 апреля временный исполняющий обязанности председателя Подольской РГА Сергей Коваленко осмотрел .
Во время осмотра были определены масштабы повреждений и поручены соответствующим коммунальным службам для восстановления коммуникаций и услуг. ремонта кровли и т.д.
Вчера, 1 апреля, по информации ОСН микрорайона, коммунальщики убирали поврежденный взрывом троллейбус и мусор на улице возле дома на Кирилловской 115/3. Напомним: обстрел произошел 14 марта. В тот день уборкой последствий взрыва также занималась Киевская аварийно-спасательная служба КАРС. -trolejbus-anbspvibiti-vikna-meshkanci-majut-lagoditi-sami-05e2f9e.jpg» alt=»На Куреновке убрали поврежденный взрывом троллейбус, а выбитые окна жители должны чинить сами» />
Поврежден Сразу после взрыва на месте работала КАРС
По результатам осмотра пострадавших от обстрела на Куреневке Орган самоорганизации населения микрорайона заметил, что окна на лестничных клетках не закрыты пленкой. Возможно, их начнут закрывать в понедельник.
Руководство ОСН говорит, что по информации Управляющей компании района, пленкой они будут закрывать поврежденные окна на лестничных клетках. Для квартир жителей—не будут предоставлять, потому что это будет нецелевое использование средств.
«Таким образом вопрос «чем закрыть окна?» остается актуальным для жителей, в основном — пожилых людей. Мы, как ОСН «Комитет микрорайона «Куренивка», пытаемся решать эту проблему самостоятельно, после того как пострадали дома от падения обломков сбитой ракеты на улице Кирилловской. Тогда окна вылетели в близлежащих к месту падения обломков домах на улицах Кирилловская, Захаровская, Рылеева, Петропавловская, Копыловская. Нам помогли волонтеры из другого района, но потребность в пленке для окон еще остается. Снова обращаюсь к благотворителям: кто имеет возможность — поделитесь, пожалуйста, этим необходимым материалом», — сказал «Вечернему Киеву» председатель ОСН Олег Шульга.
О том, как раздавали пленку жителям близлежащих домов «Вечерний Киев» уже сообщал.
Что касается пленки, то ОСН радушно примет ее еще в объемах. Писать в Сообщество Куреневки в Telegram https://t.me/Kurenivka1
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