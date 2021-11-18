На Куреневке попал в ДТП известный художник Сергей Поярков: есть пострадавший

magictr | 18.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На&Куренов известный художник Сергей Поярков: есть пострадавший

Водителя легковушки Skоda госпитализировали в больницу. Фото: скриншот с видео

Скандально известный художник, блоггер, тусовщик и один из лидеров Автомайдана во время Революции достоинства Сергей Поярков попал в автопроисшествие в Подольском районе.

В среду вечером, 17 ноября, его внедорожник Toyota Sequoia врезался в легковой автомобиль Skоda. ДТП произошло на перекрестке улиц Вышгородской, Кирилловской и Белицкой, возле кинотеатра «Кадр». Как сообщает «Магнолия — ТВ», ссылаясь на слова очевидцев, Поярков поворачивал налево с Кириловской автомобиль Skоda, ехавший навстречу по прямой. Водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.