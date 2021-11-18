На Куреневке попал в ДТП известный художник Сергей Поярков: есть пострадавший
Водителя легковушки Skоda госпитализировали в больницу. Фото: скриншот с видео
Скандально известный художник, блоггер, тусовщик и один из лидеров Автомайдана во время Революции достоинства Сергей Поярков попал в автопроисшествие в Подольском районе.
В среду вечером, 17 ноября, его внедорожник Toyota Sequoia врезался в легковой автомобиль Skоda. ДТП произошло на перекрестке улиц Вышгородской, Кирилловской и Белицкой, возле кинотеатра «Кадр». Как сообщает «Магнолия — ТВ», ссылаясь на слова очевидцев, Поярков поворачивал налево с Кириловской автомобиль Skоda, ехавший навстречу по прямой. Водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
Поярков уверяет, что ехал на «зеленый». Фото: Facebook/Сергей Поярков
Кстати, в ДТП художник попадает не впервые. В частности, в октябре 2011 года Сергей Поярков сбил пешехода, перебегавшего дорогу в недозволенном месте на Бессарабской площади. Пострадавший оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом голени.
Пока следователи выясняют обстоятельства ДТП на Куреневке, служанку Фемиды из Деснянского райсуда Светлану Коллегаеву, которая уехала в ехала в дерево, признали виновной в управлении автомобилем под хмельком. Поэтому водители, которая обжаловала админпротокол во всех инстанциях, все же придется оплатить 17 тысяч гривен и в год распрощаться с правами.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»