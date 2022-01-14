На Крещение священники ПЦУ освятят прорубь на Гидропарке
Освящение на Гидропарке в 2017 году. Фото: Борис Корпусенко
Освящение воды состоится 19 января в 13:00.
Традиционно 19 января православные и греко-католические христиане будут отмечать Крещение Господне. В первой половине дня столичные верующие будут нырять в проруби, которые заранее обустроят на столичных пляжах. Отметим, что сегодня в парке культуры и отдыха «Гидропарк» прошло выездное совещание по проведению Крещения. Известно, что к 19 января на территории разместят автоцистерны с питьевой водой, установят биотуалеты и обустроят торговую площадку. мест в Киеве. Но уже на этой неделе обещают проинформировать жителей столицы.
Добавим, что на 19 января синоптики прогнозируют -17° и мелкий снег в первой половине дня. Это на два градуса выше, чем в прошлом году на Крещение. Людям со слабым иммунитетом врачи не советуют зимнее купание. Поскольку за ныряние они могут расплатиться не только простудой, но даже инсультом.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»