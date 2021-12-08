На Контрактовой площади в Киеве рассказывают о выдающихся юристов и адвокатах
В столице проходит уличная выставка «На службе Фемиде: выдающиеся украинские юристы, адвокаты, мыслители». Фото: УИНП
В столице проходит уличная выставка «На службе Фемиди: выдающиеся украинские юристы, адвокаты, мыслители». 20 экспозиционных стендов, которые располагаются в сквере №3 на Контрактовой площади, неподалеку от памятника Григорию Сковороде, содержат информацию о фигурах, имена которых не так известны, но участвовали в украинском освободительном движении, отстаивании прав украинского народа.
Эту выставку Украинский институт национальной памяти открыл в партнёрстве с Национальной ассоциацией адвокатов Украины и Национальным педагогическим университетом имени Михаила Драгоманова. Василенко, Николая Михновского, Станислава Днестрянского, Андрея Ливицкогои многих других, их участие в важных процессах украинского государства. Отражено здесь и развитие украинских юридических студий и правового мнения в межвоенный период, в условиях пребывания украинских интеллектуалов в эмиграции.
«Очень важно рассказывать об истории Украины через биографии людей, которые ее создавали и меняли на лучшее. Раньше мы организовывали выставку об украинских археологах, а сегодня говорим о юристов и юристов, которые много сделали для осмысления того, что есть государство, что есть права человека, что является здоровыми отношениями между государством и правом. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжена и будем открывать новые и новые имена»,— отметил глава УИНП Антон Дробович.
На стендах — истории выдающихся украинских юристов и адвокатов. Фото: Irena Wasylyk
Украинские юристы устанавливали контакты и налаживали сотрудничество с международными организациями. Они возглавляли правительства и министерства, вводили реформы, провозглашали независимость и соборность, сохранили атрибуты государственности в эмиграции. Конечной целью юристов-ученых и юристов-политиков было восстановление государственного суверенитета Украины. Без их труда Украина не состоялась бы сегодня.
Выставка «На службе Фемиде: выдающиеся украинские юристы, адвокаты, мыслители» продлится до конца января 2022 года.
В столице проходит выставка, посвященная Федору Эрнсту, работавшему над сохранением памятников архитектуры и искусства, а в свое время даже смог добиться возвращения из Москвы украинских ценностей.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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