На Контрактовой площади открыли уличную выставку «Украина. Война в Европе»
На баннерах рассказывается о современной российско-украинской войне. Фото со страницы Александра Ткаченко
На баннерах рассказывается о современной российско-украинской войне.
Баннерную экспозицию также смогут увидеть в Литве, Польше, Германии и Бельгии. Европейцы должны знать настоящее лицо россии и осознать угрозы, исходящие от нее всему человечеству, чтобы помочь Украине защитить и себя, и Европу.
Экспозиция рассказывает о современной российско-украинской войне. Фото со страницы Александра Ткаченко
Экспозиция рассказывает о современной российско-украинской войне. Фото со страницы Александра Ткаченко
«8 мая— День памяти и примирения. Дата, которая приобретает новый смысл после циничного вторжения россии в Украину. Сегодня Украина чествует память всех, кто мужественно боролся с нацизмом и погиб из-за войны войны. Военные, мирные жители, дети и пожилые люди. Миллионы невинных жертв, имена которых остались в прошлом. Но которых мы будем всегда помнить, — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. — Эти страшные цифры в 50 до 85 миллионов погибших являются ничем другим, как свидетельством антигуманной политики нацистской Германии и СССР. Обесценение человеческой жизни, чтобы достичь своих целей — то, что наблюдали люди 80 лет назад, и что сейчас продвигает рф».
По его словам, страна-агрессор активно продвигает такие нарративы, как сакрализация войны, «можем повторить», многочисленные военные преступления, подмена понятий и манипуляции о Второй мировой, в том числе уменьшение роли украинцев в победе.
< >В то же время сегодня Украина и весь мир видит, к чему это привело. В центре Европы обстреливаются города ракетами, убивают мирное население, уничтожают культурные ценности. Это должен осознать каждый. И выставка «Украина. Война в Европе» как раз призвана распространять правду о преступлениях рашистов на нашей территории. -vistavku-ukrayina-vijna-vnbspyevropi-0eeedaa.jpg» alt=»На Контрактовой площади открыли уличную выставку «Украина. Война в Европе»» />
Александр Ткаченко и Игорь Пошивайло на открытии выставки. Фото со страницы Александра Ткаченко
Экспозиция рассказывает о современной российско-украинской войне. Фото со страницы Александра Ткаченко
Экспозицию, открывшуюся сегодня на Контрактовой площади, создал Украинский институт национальной памяти по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины и поддержки Министерства иностранных дел Украины, Государственного агентства Украины по вопросам искусств и Штаба спасения наследия.
А уже с 9-го числа экспозиция переместится в европейские столицы: 9 мая выставка пройдет в Вильнюсе и Варшаве; 16 мая — в Берлине, Бамберге и Франкфурте, позже в Брюсселе и других городах. Европейцы должны знать, каким образом Россия подражает нацизму в ХХІ веке, что является абсолютно недопустимым в демократическом мире.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»