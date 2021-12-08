На книжном рынке в столице пройдет встреча фантастов
08.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет|
Творческий вечер проходит в рамках проекта «Живая книга на Петровке», организующего Фонд «Культурные новации», издательство «Саммит книга» и «Вечерний Киев».
Когда: 11 декабря в 12:00
Где: книжный лабиринт «Моя книга», книжный рынок «Петровка», 39 ряд
Вход свободный
Такие встречи проходят еженедельно по субботам. Так, в ноябре с киевлянами встретилась легендарная актриса Галина Гиляровна Яблонская, а также прошла познавательная лекция об украинском периоде Ивана Бунина.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»