На книжном рынке в столице пройдет встреча фантастов

magictr | 08.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

На&книжном рынке в столице /></p> <p>Одним из участников является основатель Музея фантастики и космонавтики Юрий Шевела. Фото: irinka.irinkovna </p> <p>11 декабря в букинистическом магазине «Моя книга» на Петровке состоится встреча «Фантастика в Украине: вчера, сегодня, завтра» с участием писателей-фантастов.</p> <p>Одним из спикеров будет руководитель Музея фантастики и Космонавтики и Клуба любителей фантастики «Лоцман Фантастики» для взрослых и детей Юрий Шевела. </p> <p>Начав читать в 4 года, а в 12 лет уже навсегда «заболев» фантастикой и космонавтикой, Юрий Шевела всю свою жизнь посвятил книгам. Он собрал огромную библиотеку и коллекцию экспонатов, стал одним из лучших библиографов фантастики на постсоветском пространстве, но при этом всегда стремился к тому, чтобы его увлечение приносило людям пользу, а не было банальным мертвым грузом, пылящимся на него. Он долго и целенаправленно шел к своей цели — созданию Музея фантастики и космонавтики. </p> <p>К разговору о фантастике в Украине присоединятся и украинские писатели, работающие в этом жанре: Борис Сидюк, Александр Васильковский, Юрий Газизов, Ираклий Вахтангишвили, Вячеслав Настецкий, Владимир Гусев и другие.</p> <p><img class=

Творческий вечер проходит в рамках проекта «Живая книга на Петровке», организующего Фонд «Культурные новации», издательство «Саммит книга» и «Вечерний Киев».

Когда: 11 декабря в 12:00
Где: книжный лабиринт «Моя книга», книжный рынок «Петровка», 39 ряд
Вход свободный

Такие встречи проходят еженедельно по субботам. Так, в ноябре с киевлянами встретилась легендарная актриса Галина Гиляровна Яблонская, а также прошла познавательная лекция об украинском периоде Ивана Бунина.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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