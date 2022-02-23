На киевском вокзале проведут тренинг по оказанию медицинской помощи
В столице тренинг состоится 28 февраля. Фото: Борис Корпусенко
АО «Укрзалізниця» разворачивает программу бесплатного обучения к медицинской помощи на крупнейших вокзалах страны. В столице тренинг состоится 28 февраля.
Тренинги по оказанию первой домедицинской помощи будут доступны и бесплатны для всех.
На занятии можно будет получить практические знания, которые пригодятся в быту и помогут сохранять спокойствие и действовать уверенно в критической ситуации.
А именно: навыки первой помощи при критических кровотечениях, остановке сердца, инфарктах, инсультах, дорожно-транспортных происшествиях или ранениях. Участники тренинга также получат базовые знания о действиях при эпилепсии, удавлении, утоплении, ожогах, обморожениях, травмах и при возникновении других опасных для жизни ситуаций.
Обучение рассчитано на людей без базового медицинского образования, после прохождения тренинга посетители получат сертификат.
Все желающие могут записываться на тренинг, уточнив детали у координаторов программы.
В Киеве занятие состоится 28 февраля в 13:00, координатор Светлана, 097-336-37-11.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»