На киевском вокзале аниматоры будут развлекать детей

magictr | 20.04.2022 | Новости | Комментариев нет

На киевском вокзале аниматоры развлечь ></p> <p>Малышей ждет веселая программа. Фото: Kiwi party </p> <p>21 апреля в зале железнодорожного вокзала пройдет мероприятие для малышей.</p> <p>Волонтеры организуют бесплатную развлекательную анимацию.</p> <p>В программе — веселая программа, аквагрим, сладкая вата и подарки для всех присутствующих деток.</p> <p><strong>Когда:</strong> 21 апреля в 14:00 <br /><strong>Где: </strong>зал Центрального железнодорожного вокзала</p> <p Напомним, для детей организовали интернет-конкурс «Школа спасителя: первая помощь». Участники интерактива получат много важной информации, научатся быть полезными для себя и окружения.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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