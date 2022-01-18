На киевской выставке современных художников разложили по цветам
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В проекте «Круг цветов» приняли участие 12 художников. Фото автора
В столичном Центре современного искусства «Белый мир» продолжается проект Александра Яновича «Круг цветов». К участию пригласили 12 украинских живописцев, каждый из которых создал две монохромные работы по кругу цветов Иттена.
Цветовой круг — известный простой инструмент для поиска гармоничного сочетания цветов. Предложен он еще Ньютоном. Гармонические сочетания цветов (или комбинации цветов) состоят из двух или более цветов с четкими связями в кругу. Цветовой круг создал в начале XX в. швейцарский теоретик искусства и художник Иоганнес Иттен. Он добавил больше цветов в основной круг из 7 секций, созданного Исааком Ньютоном 1676 года, продемонстрировав результат смешения цветов. Цветовой круг Иттена считается одним из самых удобных инструментов для подбора цветов в графическом дизайне. В круг Иттена входят 12 цветов — оттенки желтого, зеленого, синего и красного.
Автор и куратор проекта Александр Янович
«Год назад придумал этот проект, хотел сделать то, чего до меня еще не делали, — рассказал автор и куратор Александр Янович.— Предложил 12 художникам сделать работы в одном цвете. Пожалуй, все профессиональные живописцы хоть раз в жизни выполняли такое задание — писали работы, используя только один цвет. Каждый из них проделал по две такие работы. По теме не ограничивал, каждый работал в своей стилистике. Получилось своеобразное исследование цвета и творчества. Первым цвет выбрал Петр Сметана, взял сине-зеленый, А Роман Романишин согласился на любой, и ему достал желтый. Экспозиция также построена по кругу Иттена».
Участие в проекте «Круг цветов» приняли киевские и львовские художники Анна Гидора, Николай Журавель, Петр Бевза, Борис Буряк, Олег Денисенко, Роман Романишин, Алексей Малых, Владислав Шерешевский, Петр Сметана, Елена Придувалова, Матвей Вайсберой. p>
Роман Романишин использовал желтый цветдля изображения рассудительных, философских образов На его полотне «Вечернее молоко» группа из двенадцати человек в форме ножа слева — это о идущих и проходящих. Одинокий путешественник с палкой в центре — это о том, что идет, но не проходит. Короткий отрезок бегущей дороги за горизонт и силуэт каменного креста справа — это о тех, что шли и ушли. А на переднем плане полное ведро теплого, свежего, вечернего молока — оптимистический символ, не требующий лишних толкований. Название же работы Романа напоминает об одноименном альбоме 1973 года от Элтона Джона (Elton John — Goodbye Yellow Brick Road).
Олег Денисенко с помощью лучистого желто-оранжевого изобразил Башню и Поднимающегося. Самое главное в Башне, согласно видению художника — то, что она всегда тяготеет к Небесам. История всех башен связана с восхождением вверх. Жизненный путь творческого человека подобен стремлению к Абсолюту-Истине, росту и поиску Солнца. А восхождение за пределы самой высокой точки башни придает крылья и ощущение вечного полета.
Борис Свекла, разведываяоранжевый цвет, в то же время исследовал вопрос о моменте завершенности работы. В ответ он получил сплошную неоднородность. Некоторые работы оказываются завершенными совершенно внезапно, и художнику важно это состояние заметить, схватить самого себя за руку и вовремя прекратить писать. Другие же холсты требуют многих подходов, многочисленных просмотров, упорного поиска своего ритма. И порой мудрость творца заключается именно в способности отличить первые полотна от вторых. rozklali-ponbspkolorah-9b5a39d.jpg» alt=»На киевской выставке современных художников разложили по цветам» />
Петр Бевза разработал авторский цвет «пламенно-оранжевый», который и использовал для своих произведений в проекте «Круг Цветов». Николай Журавель, используя красный цвет, понял, что цвет сам по себе не имеет ни содержания, ни значения, а важного спокойствия и опыта художника. Анна Гидора посвятила свои полотна в красно-фиолетовом цвете горизонта — теме, которая смущает ее с детства. Как само явление, что является условным; как несколько философское, задающее множество вопросов; и как явление живописное, когда безграничное пытаешься через цвет разместить в пределе чувств созерцания. Андрей Цой с помощью фиолетового цвета трактовал на современный лад давнюю историю. Название его работ — MASHA, SAVE US! Художник признается, что любит это имя, ведь так зовут его маму.
Матвий Вайсберг использовал сине-фиолетовый, чтобы написать то, что можно назвать порталом, условным «Творением» — отделением света от тьмы. Это очень древняя его тема, «Семь Дней». Поэтому в этот раз Матфей изобразил День Первый — матрицу, в которой кое-что будет создаваться в течение шести дней. Основной цвет этих полотен художник представляет как пра-цвет, начало творения мира, реликтовое излучение. Елена Придувалова выбрала синий цвет, потому что это цвет бесконечности, он есть почти в каждой ее работе. rozklali-ponbspkolorah-f0c6b08.jpg» alt=»На киевской выставке современных художников разложили по цветам» />
Петр Сметана для своих пейзажей сине-зеленый. Владислав Шерешевский в зеленом цвете высказался на актуальные темы и загадочно назвал свои работы «Джихад» и «Кварц». Алексей Малых в работах, выполненных в желто-зеленом цвете, придерживается собственной стилистики, со своими знаками и фактурами, напоминающей наскальные архаические изображения. Экспозиция продолжается до 18 11:00 -19:00
Адрес: Киев, ул. Пушкинская, 21а
Вход свободный
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»