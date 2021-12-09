На Киевской детской железной дороге устроят выходные с книгами и культурой
Мероприятия пройдут на станции «Центральная». Фото: Алексея Самсонова
10–12 декабря в Киеве состоятся выходные книг и культуры, организованные в рамках проекта «Соседи». Это серия кинопоказов, презентаций книг, лекций и художественных мероприятий, которые пройдут на станции «Центральная» Киевской детской железной дороги, находящейся в Сырецком парке.
На открытии мероприятия посетители смогут послушать выступление ромского оркестра Babuci & Brothers, выпить чаю в старинном поезде и просмотреть немое кино.
Также в программе презентация визуальных книг. В частности, каталог выставки «Бабий Яр как Зона отчуждения» писателя, лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелата и французского фотографа Антуана д’Агата, изданий из серии «Семейная память. Фотоархивы еврейских семей в Украине», которая является памятником эпохи конца XIX — конца XX века. Состоятся лекции, посвященные искусству, истории и архитектуре. /strong>. В частности, лекция профессора Базельского университета, швейцарского архитектора Мануэля Герца. Он расскажет, как создавал символическую синагогу «Место для размышлений» в Бабьем Яру в Киеве, а также об иудейском понимании пространства. Сейчас архитектурный директор берлинской компании SUB Андреа Фарагуна расскажет о работе над Курганом — первым музейным пространством на территории Бабьего Яра.
Вход на все мероприятия художественного уикенда свободен при наличии сертификата вакцинации. Следить за событиями можно будет онлайн в социальных сетях проекта «Соседи». Обязательная регистрация на каждое мероприятие.
ПРОГРАММА
10 декабря, пятница:
◾ 19:00 — открытие. Концерт ромско-балканского оркестра Babuci & Brothers, путешествие по старинному поезду детской железной дороги. Кинопоказ ленты «Евреи на земле» режиссера Абрама Роома, 1927 год, хронометраж: 17 мин.
11 декабря, суббота:
◾ 16:00 — презентация издания фотографий из архива Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Photo Collection 2022. Презентация книг из серии «Семейная память. Фотоархивы еврейских семей в Украине» (памятник эпохи конца XIX — конца XX в.): «Архив Игоря Шамо», «Архив Якима Левича».
◾ 17:00 — презентация каталога выставки «Бабий Яр как Зона отчуждения» писателя, лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтела и французского фотографа Антуана д'Агата.
◾ 00 — лекция «Курган и другие проекты» Андреа Фарагуны, архитектурного директора компании SUB (Берлин), которая создает первое музейное пространство на территории Бабьего Яра — Курган.
◾ 19:00 — экскурсия на старинном поезде детской железной дороги.
12 декабря, воскресенье:
◾ 15:00— воркшоп по созданию карты района «Добрый район, злой район» (нужна отдельная регистрация).
◾ 17:00 — презентация репринта № 8 — 10 журнала «Юность» с нецензурированной версией романа-документа «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова.
◾ 18:00 — презентация книги Past, Present, Future (главный редактор — куратор Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Ник Аксель). Лекция «Зачем городам (их жителям) помнить» аспирантки философского факультета КНУ им. Тараса Шевченко, старшей научной сотрудницы НЦНК «Музей Ивана Гончара» Екатерины Демерзы. Панельная дискуссия.
◾ 19:00 — лекция профессора Базельского университета, архитектора Мануэля Герца, посвященная строительству символической синагоги «Место для размышлений» в Бабьем Яру.
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◾ 20:00 — экскурсия на старинном поезде детской железной дороги.
◾ 20:30 — показ фильма « Человек с киноаппаратом» режиссера Дзыги Вертова, 1929 год, хронометраж: 66 мин. vlashtujut-vihidni-znbspknigami-tanbspkulturoju-2ec4b06.jpg» alt=»На Киевской детской железной дороге устроят выходные с книгами и культурой» />
В субботу на книжном рынке пройдет встреча фантастов.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»