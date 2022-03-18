На Киевщине задержали банду мародеров, ворвавшихся на автозаправку: фото
Мужчинам грозит до восьми лет заключения. Фото: полиция Киевщины
Полиция Киевщины задержала семерых мародеров на АЗС под Макаровом.
Воры разбили витрину автозаправочной станции, залезли внутрь, похитили профессиональное клининговое оборудование, кофемашину и сервисные товары для автомобилей. Пытались вывезти также горючее, которое уже слили в специально подготовленные канистры, впрочем, не успели.
Мародеры разбили витрину АЗС и залезли внутрь
Мародеров задержали на «горячем» полицейские. Ворами оказались жители населенных пунктов Бучанского и Фастовского районов. За кражу, совершенную в условиях военного положения, мужчинам грозит от пяти до восьми лет заключения.
Воры «обчистили» все полки
Мародеры слили горючее в канистры
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Разгромили даже уличный холодильник с водой
Накануне, столичные полицейские поймали мародера на автовокзале в Шевченковском районе. Мужчина разбил стекло и обворовал магазин мобильных аксессуаров.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»