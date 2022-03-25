На Киевщине сегодня нет согласованных гуманитарных коридоров для эвакуации
На Киевщине эвакуировать людей помогает полиция и спасатели
Сегодня, 25.03.2022, в Киевской области эвакуация не происходит.
Людей вывозят из , как только есть возможность.
«Прошу всех жителей области отнестись к этому ответственно. Призываем присоединяться только к официальным зеленым коридорам! Мы продолжим эвакуацию населения, когда это будет безопасно!»,— сообщил руководитель группы советников (вне штата) начальника Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Жителям Киевщины напоминают, что эвакуация проводится бесплатно. Власти призывают пользоваться только официально утвержденными гуманитарными коридорами, это — вопрос безопасности.
Также власть доставляет продукты и медикаменты в районы, в которых нуждаются. Наибольшие запросы в гуманитарной помощи получают по направлениям — Бучанский, Броварской и Чернобыльской.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»