На Киевщине поймали мародеров с украденным золотом, садовым креслом и носками
По фактам мародерства следователи начали досудебное расследование. Фото: полиция Бучанщины
Полиция Бучанщины продолжает задерживать мародеров, которые не брезгуют даже носками.
Да, 9 апреля правоохранители установили 36-летнего уроженца Донетчины, который пытался угнать автомобиль ВАЗ-21013 в деревне Крюковщина. В тот день полицейские Ирпеня обнаружили дома у 72-летнего жителя мебель, бытовую технику и строительные материалы, которые он похитил с территории местных складов.
Украденные ювелирные изделия
А 10 апреля правоохранители Капитановки задержали 21-летнего парня. Парень решил нажиться всем, что попало на глаза: от носков к ювелирным украшениям. iznbsppocuplenim-zolotom-sadovim-krislom-inbspshkarpetkami-49fe367.jpg» alt=»На Киевщине поймали мародеров с украпленным золотом, садовым креслом и носочками» />
По фактам покушения на незаконное завладение авто и фактами мародерства следователи начали досудебное расследование. Ворам грозит до восьми лет заключения.
Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил об обнаруженном в Стоянке составе мародеров с награбленными вещами.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»