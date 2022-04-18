На Киевщине поймали мародеров с украденным золотом, садовым креслом и носками

magictr | 18.04.2022 | Новости | Комментариев нет

По фактам мародерства следователи начали досудебное расследование. Фото: полиция Бучанщины

Полиция Бучанщины продолжает задерживать мародеров, которые не брезгуют даже носками.

Да, 9 апреля правоохранители установили 36-летнего уроженца Донетчины, который пытался угнать автомобиль ВАЗ-21013 в деревне Крюковщина. В тот день полицейские Ирпеня обнаружили дома у 72-летнего жителя мебель, бытовую технику и строительные материалы, которые он похитил с территории местных складов.

Украденные ювелирные изделия

А 10 апреля правоохранители Капитановки задержали 21-летнего парня, который очистил три дома в . Парень решил нажиться всем, что попало на глаза: от носков к ювелирным украшениям. sadovim-krislom-inbspshkarpetkami-c327cde.jpg» alt=»На Киевщине поймали мародеров с украденным золотом, садовым креслом и носками» незаконное завладение авто и фактами мародерства следователи начали досудебное расследование. Ворам грозит до восьми лет заключения.

Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил об обнаруженном в Стоянке составе мародеров с награбленными вещами.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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