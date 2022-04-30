На Киевщине объявили конкурс на проект памятника керамическому петушку из Бородянки
Петушок стал символом несгибаемости. Фото со страницы Оксаны Данченко.
Лучший памятный знак знаменитому васильковскому петушку планируют установить в Василькове.
Шкафчик с петухом, уцелевший после обстрела Бородянки, стал для украинцев символом несокрушимости.
В 50-70-х годах прошлого века на Васильковском майоликовом заводе были изготовлены сотни таких керамических петушков. Специалисты предполагают, что автором этого куманца был один из самых известных художников завода Валерий Проторьев (1924-1997).
Таких петушки подарили Президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошедшему в .
Сотни таких петушков были изготовлены на Васильковском районе. Фото со страницы Натальи Баласинович.
О конкурсе на лучший памятный знак петуха сообщила городская голова Василькова Наталья Баласинович.
«Если ты творческая и упорная личность, имеешь соответствующую профессию и опыт, ценишь культурное наследие и мастерство гончаров Васильковской майолики, желаешь оставить по себе яркий след в культурном пространстве Украины», — отметила она.
Желающих приглашают к участию в создании проекта памятного знака (монументально-декоративной скульптуры) знаменитому васильковскому петушку.
Проект, материалы видения с указанием ориентировочной стоимости проекта (с нуля до его полной реализации) просят присылать на адрес [email protected]
Кстати, знаменитый шкафчик с петушком из Бородянки демонтировали и передали в фонды Национального музея Революции Достоинства.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»