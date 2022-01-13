На Киевщине нетрезвый водитель сбил полицейского и врезался в дерево: видео
Автомобиль беглеца эвакуировали на штрафплощадку. Фото: полиция Белой Церкви
До пяти лет заключения грозит 38-летнему водителю Юрию, который во время бегства от патрульных сбил одного из правоохранителей.
Автомобиль «Opel Vectra», двигавшийся с выключенными фарами, остановили 11 января в 23.40 возле сахарного завода в поселке Гребенки под Белой Церковью. Водитель вышел из машины и предоставил патрульным документы для проверки. Инспекторы пробили данные в информационной базе и выяснили, что мужчина с прошлого года находится в розыске из-за неуплаты штрафа за административное правонарушение.
Помимо этого, правоохранители предложили ему подуть в алкотестер «Драгер». Водитель заскочил в машину и «дал газа». Муж сбил патрульного, но далеко не сбежал. Он снес металлическое ограждение и врезался в дерево. Водителя вытащили из-за руля и задержали. После проведения обследования оказалось, что в его крови 0,83 промилле алкоголя при допустимом уровне — 0,2.
Видео с кадрами побега неадекватного водителя
Травмированного 31-летнего полицейского госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Медики диагностировали у него ушибы локтевого и плечевого суставов.
Разбитый автомобиль беглеца эвакуировали на штрафплощадку. Следователи Белоцерковского райуправления полиции сообщили мужчине о подозрении в умышленном причинении правоохранителю телесных повреждений. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы или лишение свободы на тот же срок. Следователи обратились в суд с ходатайством избрать правонарушительную меру пресечения — домашний арест.
Между тем полиция Фастовщины расследует аварию, в которой пострадали две 16-летние девушки. Водитель, который вез несовершеннолетних, был пьяным и врезался в столб.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»