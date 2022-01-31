На Киевщине мужчина стек кровью через банку с огурцами
Полиция открыла производство по статье «Умышленное убийство». Фото: Борис Корпусенко
Житель Белой Церкви случайно разбил банку с огурцами, порезался и умер от потери крови.
Тело нашла соседка и вызвала медиков, констатировавших смерть потерпевшего. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, 42-летний мужчина на кухне отбивал мясо кухонным молотком. Рядом находилась стеклянная банка с упавшей огурцами и повредившая ему вену на ноге. В результате этого мужчина потерял большое количество крови и умер. Как рассказали в Белоцерковском районном управлении полиции, он пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, однако потерял сознание и умер на месте.
Обломки стекла порезали Фото: полиция Белой Церкви
По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса. Стоит заметить, что в подобных несчастных случаях, а также суицидов правоохранители всегда открывают производство по этой статье. Тем временем полиция Киевщины расследует жестокое убийство супругов в Василькове. , «Вечерний Киев»