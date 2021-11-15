На Киевщине «химики» варили амфетамин с небывалым размахом: видео
У наркодельцов изъяли «зелье» на 15 млн гривен. Фото: кадр из телесериала «Пуститься берега»
Правоохранители «накрыли» мощную лабораторию по изготовлению одного из самых опасных синтетических психостимуляторов — амфетамина.
Противозаконный бизнес организовал 37-летний киевлянин вместе с тремя сообщниками. Мужчины обустроили специальное помещение на территории Броварского района, где и изготовляли амфетамин. Как рассказали в пресс-службе полиции Киевщины, психотропы мужчины сбывали по всей Украине через одну из служб доставки. Продавали амфетамин даже в Польшу. За один килограмм наркотика правили более 48 тысяч гривен.
Видео с кадрами задержания наркодельцов
В ходе обысков у наркодельцов изъяли 20 килограммов готового вещества, 120 литров амфетамина в жидком состоянии, 5 килограммов прекурсора «фенилнитропропен», 600 литров других прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Общая стоимость изъятого (свыше полутонны наркотиков и прекурсоров) по ценам черного рынка составляет более 15 млн гривен.
Трех наркодельцов задержали. Мужчинам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Прекратили деятельность «химиков» работники следственного управления полиции Киевщины совместно с УБН в Киевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Между тем их столичные коллеги задержали супругов, торговавших кокаином. В семейной парочке нашли наркотиков более одного миллиона гривен.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»