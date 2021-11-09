На Киевщине двое молодых людей украли сейф и потащили в поле: видео
Воры «вооружились» пейнтобольными автоматами. Фото: скриншот с видео
Юноши ворвались ночью в помещение одного из предприятий в Фастеве, закрыли сторожку с охранником, срезали болгаркой навесной замок и угнали сейф с деньгами.
На дело молодые люди пошли почему-то с автоматами для игры в пейнтбол, которые стреляют шариками с краской. При этом пневматические маркеры ребята взяли в аренду. Воры похитили небольшой металлический сейф, который раскурочили уже в поле. Там оказалось 32 тысячи гривен.
Воров зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на обворованном предприятии, которые помогли правоохранителям разыскать и задержать воров. Ими оказались жители Фастовщины: одному 22 года, а другому 21.
По месту жительства молодых людей полицейские провели обыск, во время которого изъяли украденные деньги, два стартовых пистолета и другое имущество, которое им не принадлежит.
> Видео с кадрами кражи
Правоохранители открыли производство по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет заключения. Ребят отправили в СИЗО, где они будут ждать избрания судом мер пресечения. Но это еще не все.
Как рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небитов, перед совершением кражи в Фастеве, ребята очистили еще ее продуктовый магазин в деревне Большая Снетинка. В настоящее время правоохранители проверяют причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений на территории области.
Несмотря на то, что кадры с видеопохищения сейфа чем-то напоминают игру, Андрей Небитов не считает задержанных начинающих юношей в криминальном мире. «Характер и подготовка к совершению преступлений свидетельствует об обратном. Во время обысков у злоумышленников обнаружили отмычки и еще множество имущества и электроинструментов, происхождение которых молодые люди так и не смогли объяснить. Досадно, что молодые люди стали на путь криминала»,— сказал Андрей Небитов.
В этом плане некоторые пенсионеры тоже не отстают от молодежи. Недавно полицейские задержали 68-летнего киевлянина, который на Оболони украл из кассы магазина 700 гривен.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»