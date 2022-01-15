На Киевщине бизнесмен из Донецка из автомата расстрелял знакомого: видео
50-летний потерпевший сейчас в больнице
28-летний предприниматель выпустил два шара у потерпевшего и скрылся на автомобиле.
7 января около 2:00 ночи в полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что в центре Белой Церкви, по улице Ярослава Мудрого, она обнаружила неизвестного мужчину с огнестрельным ранением живота.
Полицейские выяснили, что в ту ночь 50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии у него с новым знакомым, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки, случился конфликт.
Тогда нападавший достал из своего автомобиля огнестрельное оружие, зарядил его и произвел один выстрел вверх. После этого он последовал за новым знакомым, дважды в него выстрелил, сел в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Видеозапись преступления
Потерпевшего немедленно госпитализировали с огнестрельным ранением пояснице. Сейчас его состояние стабильное.
Правоохранителям удалось установить, что к преступлению причастен Хоменко Евгений Валерьевич. Полиция объявила Хоменко в розыск. Кроме персональных данных, известно, что он родился 5 октября 1993 года в Донецке, является частным предпринимателем, не женат.
Следователи по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении сразу по двум статьям — покушение на преступление и умышленное убийство. Если его вину докажут в суде, подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о подозреваемом, просят немедленно сообщать на 102. Анонимность гарантируют!
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Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»