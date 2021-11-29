На Киев суют штормовой ветер, похолодание и дождь со снегом
Порывы ветра днем будут достигать 15-20 метров в секунду. Фото: Михаил Марков
На этой неделе в столице ожидаются «минусы» днем, сильный ветер и дожди со снегом.
В Киеве и области синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 29 ноября, порывы ветра днем будут достигать 15-20 метров в секунду. Киевлянам и гостям столицы советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.
Сильные ветры зачастили в столицу. Фото: «Вечерний Киев»
При этом в понедельник ожидается относительно теплая погода. Температура воздуха днем от +7 до +9 градусов. По словам синоптика Наталки Диденко, в Киеве к вечеру 29 ноября возможен дождь с переходом в снег.
Ощутимое похолодание придет во вторник, 30 ноября. В ночи и днем ожидается от 1 градуса мороза до +1. Такая же температура воздуха прогнозируется и в среду, 1 декабря. Тем не менее, во вторник и среду ожидается солнечная погода без осадков. -zinbspsnigom-8de71e4.jpg» alt=»На Киев суют штормовой ветер, похолодание и дождь со снегом» />
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Дождь со снегом возможен ночью. Впрочем, в четверг и пятницу, 3 декабря, потеплеет. Днем ожидается от 6 до 9 градусов тепла. Кстати, сильные ветры в последнее время зачастили в Киев. В ночь на субботу, 27 ноября, ураган повалил несколько деревьев в столице. А неделю назад из-за сильного ветра погибла 35-летняя мать четырех детей, жена священника Сергея Коцаря — Мария. Во время крестного хода в Гидропарке на женщину упало дерево.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»