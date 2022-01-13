На Киев сует шторм

magictr | 13.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На Киев сует шторм

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Фото: Михаил Марков

В пятницу, 14 января, на праздник Василия в Киеве и области ожидается сильная буря.

Днем будет дуть юго-западный ветер с порывами 25 метров в секунду. В Укргидрометцентре предупреждают о II уровне опасности, оранжевом.

Кроме того, ожидается небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха 14 января ночью от 0 до 2 градусов мороза, а днем ​​от 1 до 3 градусов тепла. Мощный ветер не будет утихать в Киеве и в субботу, 15 января. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

«Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах», — предупреждают синоптики. >

Специалисты призывают людей держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев, а также не парковать рядом с авто.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr