На Киев сует непогода: будет снег почти всю неделю
В Киевавтодоре уверяют, что спецтехника готова к уборке снега. Фото: Борис Корпусенко
Новая неделя в столице начнется с мокрого снега, дождей и гололедицы.
В понедельник, 6 декабря, в Киеве днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла. Укргидрометцентр предупреждает о I уровне опасности, желтый. Ведь в понедельник ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Будет дуть юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду.
По словам синоптиков, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА призывают водителей и прохожих быть максимально осторожными.
Такая же погода с мокрым снегом и дождем ожидается в Киеве и во вторник, 7 декабря. При этом ветер усилится до 7-12 метров в секунду и изменит направление на северо-западное. -negoda-snizhitime-majzhe-ves-tizhden-0f03de9.jpg» alt=»На Киев сует ненастье: будет снег почти всю неделю» />
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В среду, 8 декабря, столбики термо покажут днем от 0 до 2 градусов мороза. Уйдет настоящий зимний снег без дождя. Впрочем, долго он, очевидно, не пролежит. Уже в пятницу, 10 декабря, столбики термометров поднимутся до 3-5 градусов тепла. Остатки снега смоют дожди, которые вероятны в выходные.
В Киевавтодоре уверяют, что полностью готовы к зимнему содержанию дорог. Для этого столица имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники. Дорожники также призывают водителей не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Машины, которые будут мешать уборке улиц от снега, будут эвакуировать.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»