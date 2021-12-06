На Киев сует непогода: будет снег почти всю неделю

magictr | 06.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На Киев сует непогода : будет снижать почти всю неделю

В Киевавтодоре уверяют, что спецтехника готова к уборке снега. Фото: Борис Корпусенко

Новая неделя в столице начнется с мокрого снега, дождей и гололедицы.

В понедельник, 6 декабря, в Киеве днем ​​ожидается от 1 до 3 градусов тепла. Укргидрометцентр предупреждает о I уровне опасности, желтый. Ведь в понедельник ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Будет дуть юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду.

По словам синоптиков, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА призывают водителей и прохожих быть максимально осторожными.

Такая же погода с мокрым снегом и дождем ожидается в Киеве и во вторник, 7 декабря. При этом ветер усилится до 7-12 метров в секунду и изменит направление на северо-западное. -negoda-snizhitime-majzhe-ves-tizhden-0f03de9.jpg» alt=»На Киев сует ненастье: будет снег почти всю неделю» />

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В среду, 8 декабря, столбики термо покажут днем ​​от 0 до 2 градусов мороза. Уйдет настоящий зимний снег без дождя. Впрочем, долго он, очевидно, не пролежит. Уже в пятницу, 10 декабря, столбики термометров поднимутся до 3-5 градусов тепла. Остатки снега смоют дожди, которые вероятны в выходные.

В Киевавтодоре уверяют, что полностью готовы к зимнему содержанию дорог. Для этого столица имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники. Дорожники также призывают водителей не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Машины, которые будут мешать уборке улиц от снега, будут эвакуировать.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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