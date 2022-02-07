На Киев движется потепление
С четверга в столице до 6 градусов тепла. Фото: Борис Корпусенко
В течение всей недели в Киеве ожидается плюсовая температура.
В понедельник, 7 февраля, днем возможен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. По прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Впрочем, будет дуть сильный юго-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Во вторник, 8 февраля, температура воздуха будет колебаться около нуля. На следующий день столбики термометров покажут уже до 4 градусов тепла, а в четверг и пятницу — до +6. Существенных осадков на этой неделе не предполагается. Дневная плюсовая температура сохранится и в выходные. Киев; 1929-м (-30,4).
Любителей горного туризма синоптики предупреждают об опасности схода лавин на высокогорье. В понедельник, 7 февраля, в Карпатах ожидаются порывы ветра 25 метров в секунду и метель.
Спасатели призывают туристов, пренебрегать оговорками и не идти в горы в непогоду. На прошлой неделе чрезвычайники Закарпатской области разыскали 25-летнего киевлянина, который катался на лыжах и потерялся и тумане. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»